Al termine della stagione in corso giungerà al termine il prestito del centrocampista brasilianoalla. Nel club viola agli ordini di Vincenzo Italiano il giocatore di proprietà Juventus sta trovando continuità ed è un protagonista del gioco, ma nonostante ciò la Fiorentina non può riscattare il giocatore a causa dell'elevato ingaggio, quindi farà rientro a Torino. Come riferisce oggi La Gazzetta dello Sport non è da escludere una permanenza alla Juventus del centrocampista ex Barcellona classe 1996, qualora la Juventus cambiasse guida tecnica.