Roma-Inter, il commento di Arrigo Sacchi

La Roma ha perso con l'Inter, come launa settimana fa, anche se in modo molto diverso, soprattutto per l'atteggiamento della squadra di Daniele De Rossi, come evidenziato dalle parole dell'ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, rilasciate a Gazzetta.it: "La Roma ha iniziato la partita con il piede sull’acceleratore, ha fatto vedere che non aveva paura dell’avversario, ha cercato di mettere i nerazzurri sulla difensiva. Tentativo apprezzabile. Poi, come dicevo, la forza, l’esperienza e la tecnica dei ragazzi di Inzaghi, unite a un gioco che, via via, sta diventando sempre più “europeo”, hanno fatto la differenza."SUL GIOCO - "A me, da spettatore, interessa soprattutto che due squadre del campionato di Serie A abbiamo provato a giocare al calcio, e ci siano riuscite. È un segnale da non trascurare, in vista di un miglioramento estetico che da troppo tempo attendiamo."Adesso si sentenzierà che, con questo successo, l’Inter ha ammazzato il campionato e si è presa mezzo scudetto. Aspetterei prima di esultare, perché il calcio mi ha insegnato che tutto è possibile e che, prima o poi, arrivano anche i momenti delicati e bisogna essere pronti."