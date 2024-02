"L'ha vinto con merito, ma per lo scudetto la corsa non è finita qui. I nerazzurri hanno quattro punti di vantaggio sulla, questo è vero, però devono recuperare una partita contro l’Atalanta e i bergamaschi sono brutti clienti: non hanno paura di nulla e sembrano essere tornati ad alti livelli. Quindi, a mio avviso, campionato ancora aperto": parla così Arrigoai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dopo il Derby d'Italia di ieri sera."Risultato giusto? Direi proprio di sì", prosegue l'ex allenatore. "L’Inter ha avuto almeno cinque o sei palle per il raddoppio, mentre nella Juve il migliore è stato il portiere. Questo la dice lunga su come si è svolta la partita. La Juve era tutta in difesa, undici uomini dietro la linea del pallone. Sto parlando del primo tempo, ovviamente.[...]. La Juve è questa. Dietro sono forti, hanno muscoli e potenza. Hanno aspettato e cercato di chiudere gli spazi. Poi, nel secondo tempo, hanno provato a pareggiare, si sono impegnati, ma la superiorità dell’Inter mi è parsa evidente. I nerazzurri hanno qualcosa in più, inutile negarlo".