Stando a La Gazzetta dello Sport, c'è anche Armandtra i possibili obiettivi di mercato dellain vista della prossima stagione, nella previsione di avere un tecnico (Thiago Motta?) che decida di schierare la squadra con un attacco a tre punte o con il 4-2-3-1. L'esterno francese classe 1998 risponderebbe in pieno a questa esigenza dei bianconeri, per i quali inoltre potrebbe essere disponibile a prezzo di saldo se ildovesse retrocedere in Serie B: il Lorient, ex squadra della punta, avrebbe poi diritto a un 20% sulla futura rivendita del cartellino.