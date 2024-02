Juventus, Milik 'deluso'?

Per lui dovrà essere la notte del riscatto, dopo quell'espulsione che ha complicato maledettamente i piani dellacontro l'Empoli contribuendo a una frenata potenzialmente decisiva nella lotta scudetto. Arekha una grande opportunità nel match di questa sera contro l'e, in cui sarà chiamato a sostituire l'acciaccato Dusan Vlahovic componendo con Federicouna "strana coppia" che in stagione si è vista solo due volte dal primo minuto, l'ultima in Coppa Italia con la Salernitana il 4 gennaio. Il polacco ha già segnato tre volte in carriera contro la squadra friulana, ma mai con la maglia bianconera. E in campionato è fermo ai due centri con Lecce e Torino.Massimilianol'ha utilizzato poco finora, soprattutto rispetto alla prima parte della scorsa annata. Come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo il riscatto in estate dal Marsiglia l'attaccante si aspettava tutt'altra stagione, ma il fatto di non giocare in Europa e la concorrenza nel reparto - con l'esplosione di Kenan- ne hanno limitato l'impiego. A maggior ragione, quindi, questa sera all'Allianz Stadium avrà un'enorme chance. Una di quelle da non sbagliare.