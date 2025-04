Gazzetta - Arek Milik ha prolungato di un anno il suo contratto con la Juventus

Juventus, le ultime sul futuro di Arek Milik

Il contratto che legava Arekalla Juventus doveva essere in scadenza il prossimo 30 giugno 2026. Oggi invece sembra che si vada in una direzione diversa, come riferisce La Gazzetta dello Sport.Il centravanti polacco classe 1994 oggi ai box per infortunio, e fermo dallo scorso giugno prima degli europei, ha infatti rinnovato il suo contratto con la Vecchia Signora di un anno. Spalmando così l'ingaggio che avrebbe dovuto percepire fino al 30 giugno 2026 per un altro anno. Nel frattempo Arek prosegue la sua riabilitazione tra JMedical e Continassa sperando di tornare in campo il prima possibile. Nel frattempo però continua a legarsi alla Juventus.





