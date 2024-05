Da mesi il Napoli e Antonio Conte si rincorrono, tra voci, rumors e quei tentativi che Aurelio De Laurentiis aveva già fatto diversi mesi fa. Una situazione che però non si è mai sbloccata, anche per le richieste del tecnico. Almeno fino a ieri. De Laurentiis e Conte sono ritornati a parlarsi e la candidatura dell’ex c.t. azzurro ha ripreso quota. Anche perché la piazza spinge per questa soluzione. Conte ha il carisma giusto per Napoli e riporterebbe entusiasmo al Maradona. Conte, scrive la Gazzetta dello Sport, non è più il sogno proibito. Era la prima scelta di De Laurentiis e Manna e lo era già a novembre, quando il presidente lo chiamò per affidargli le redini dopo Rudi Garcia.