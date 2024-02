Il comunicato immediato dell'riguardo alle condizioni di Marcusha parlato di una possibile contrattura all'adduttore da valutare nei giorni successivi. Tuttavia, dopo qualche ora, si è consolidata l'ipotesi di un'elongazione, un infortunio che potrebbe richiedere circa 20 giorni di recupero, coincidenti praticamente con il ritorno a Madrid, come riporta Gazzetta. Solo con gli esami previsti per domani sarà possibile comprendere appieno la gravità del danno. Questo quadro clinico aggiunge incertezza al già delicato momento, poiché Thuram è un giocatore chiave per l'Inter e il suo contributo sarebbe fondamentale, specialmente in vista delle prossime sfide