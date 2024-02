Andreasarà uno dei punti fermi delladella prossima stagione, che quasi per paradosso considera di ripartire proprio dai giovani - in primis Kenan, per cui è già pronto un secondo rinnovo di contratto dopo quello dello scorso agosto - anzichè dai cosiddetti big, non incedibili per ragioni di bilancio. Il laterale classe 2000 si è imposto da titolare alla prima annata in bianconero, sorprendendo innanzitutto se stesso, come rivelato lunedì sera: "Non pensavo avrei giocato così tanto da subito", ha detto con sincerità Cambiaso, come rivela La Gazzetta dello Sport. E chissà che pure negli anni a venire l’ex Genoa non sorprenda ancora se stesso e gli altri.