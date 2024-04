Secondo La Gazzetta dello Sport, Andreaha un obiettivo che va oltre l'ottima stagione che sta disputando con la: dopo aver esordito nell'Italia dei grandi nell'amichevole con il Venezuela del mese scorso, da titolare, l'esterno classe 2000 punta a una convocazione anche per l'estivo in Germania, contando sulla stima che nutre nei suoi confronti Luciano Spalletti. Il CT lo apprezza molto per la sua duttilità e lo tiene in conto, quindi le sue speranze di ottenere un pass per la competizione sono sicuramente fondate.