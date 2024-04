L'edizione odierna di Gazzetta si pone alcune domande sul futuro della. Se Massimilianodovesse lasciare la Juve, non lascerebbe al suo successore una strada già tracciata. Tuttavia, se, sebbene improbabile, Allegri rimanesse con solo un anno di contratto, ci sarebbe molto da rivedere. L'Inter, vincitrice di quest'anno, non solo è avanti come squadra, ma anche come organizzazione societaria: ha già siglato alcuni importanti colpi di mercato che rafforzeranno ulteriormente la squadra. C'è il reale rischio che il divario si ampli e che a Milano possa iniziare un nuovo ciclo. La domanda è: cosa vuole essere la Juventus? Qual è il suo vero progetto?