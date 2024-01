Stando a un'analisi de La Gazzetta dello Sport in vista del big match di domenica, in stagione si sono già viste tre versioni della. La prima più offensiva, contro Lazio e Udinese un vero spettacolo, ma interrotta dal ko con il Sassuolo, l’unico. La seconda più speculativa, di corto muso ma diversamente bella. L’ultima, infine, nata a fine 2023, in equilibrio tra le due precedenti, brava a combinare protezione difensiva e gol. La terza Juve rinnega il “segna e difendi”, si sbilancia con giudizio, se segna insiste all’attacco.Certo,resta basso come uno stopper.non raddoppiain attacco sulla fascia. Ma lo scambio di ruoli in corsaè una bella allegrata, come l’evoluzione di. Yildiz è stata una scossa tattica di cui ha beneficiato: il turco gioca da seconda punta-trequartista (quasi 3-5-1-1) accanto al 9, diversamente dache si allarga in fascia, suo ambiente naturale.