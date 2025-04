Gazzetta - Allegri tra i candidati principali per il Milan: la posizione del tecnico

Panchina Milan, Allegri e Italiano in prima fila

Ilsta programmando il futuro e prima di tutto dovrà scegliere chi sarà il nuovo direttore sportivo. Giorgio Furlani e Igli Tare si sono visti per la prima volta, hanno parlato per quattro ore e si sono scambiati opinioni sul Milan del futuro. Furlani e Tare, riferisce la Gazzetta dello Sport, hanno parlato di diversi allenatori per il Milan 2025-26. Tre, almeno:, Vincenzo Italiano e, in misura minore Cesc Fabregas.Per quanto riguarda Allegri, l'ex tecnico della Juventus è il più noto e il più esperto. Alle giuste condizioni, accetterebbe con grande piacere di tornare al Milan, dove ha già vinto uno scudetto prima di andare alla Juventus. Se Tare diventerà direttore sportivo, Allegri avrà carte da giocarsi.

L'altro candidato forte è Vincenzo Italiano, attuale allenatore del Bologna che sta facendo molto bene. Furlani e Tare ne hanno parlato perché lo apprezzano molto. E del resto, i suoi risultati sono notevoli.