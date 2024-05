La sfuriata di Massimilianodi ieri sera è ormai una storia nota a tutti. La Gazzetta dello Sport però svela un retroscena che si potrebbe celare dietro la reazione del tecnico toscano dopo aver sollevato la sua quinta Coppa Italia in carriera., dato che era stato indicato come reggente dell’area sportiva della Juve nel momento di maggiore difficoltà: con l’uscita del vecchio management tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Allegri si era anche trovato a gestire quasi da solo, chiaramente in campo, il clima surreale che aveva avvolto la Juve nella seconda parte della scorsa stagione, per via delle penalizzazioni che stravolgevano continuamente la classifica.