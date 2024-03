Juventus-Genoa: la decisione su Rabiot e Miretti



Le ultime notizie sul Genoa

Adrienè tornato disponibile per la convocazione , ma probabilmente inizierà dalla panchina.ha spiegato: "Non è ancora pronto per giocare i 90 minuti, ma è a disposizione e questo è positivo". Il centrocampista francese si era fermato durante la partita contro il Frosinone e ha avuto solo due allenamenti completi con la squadra.Per questo motivo,(come contro) e di utilizzaredurante la partita. Per il resto, non ci saranno grandi novità nell'undici titolare della Juventus: rispetto all'ultima partita, sulla corsia di sinistra dovrebbe giocare Kostic al posto di Iling Junior.Allegri ha spiegato: "È stata una scelta tecnica perché ho visto Iling meglio in allenamento, ma domani Kostic potrebbe giocare dall'inizio". In attacco, Chiesa affiancherà Vlahovic, mentre De Sciglio è stato convocato per la prima volta dopo un lungo stop per infortunio al crociato.Nel Genoa,non è ancora pronto a fare esperimenti, ma ha considerato l'idea di schierare insiemepiù volte negli ultimi giorni: "Potrebbe essere un'opzione, sia dall'inizio che durante la partita", ha ammesso il tecnico. Tuttavia, al momento, la priorità è consolidare rapidamente una classifica decente, anche se mancano ancora 9 punti per garantire la salvezza. "Devo sempre considerare l'equilibrio necessario durante la partita, soprattutto contro avversari come la Juventus, difficili da affrontare. Ora abbiamo bisogno soprattutto di energia positiva", ha dichiarato Gilardino.torna disponibile in difesa, ma il Genoa dovrà fare a meno di Sabelli a centrocampo: Frendrup potrebbe giocare largo a destra, con Spence a sinistra e un ballottaggio aperto tra Malinovskyi (che si è ripreso dall'influenza) e Strootman. "Voglio vedere coraggio e personalità", ha concluso Gilardino, riconoscendo queste qualità nella ripresa contro il Monza.