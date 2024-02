Fuoriconlargo a sinistra. Einsieme. La Gazzetta dello Sport in edicola presenta anche questo scenario per. No, non ci sarà un cambio modulo, almeno non nelle intenzioni dell'antivigilia. Però è una possibilità che i bianconeri tengono in serbo, valutano, vedono, pianificano."Nella Juve sarebbe interessante vedere finalmente Chiesa e Yildiz assieme, con Vlahovic in mezzo - racconta il quotidiano oggi in edicola. Per capire gli sviluppi di una coesistenza potenzialmente devastante per gli avversari ma anche gli effetti sulla fase difensiva". Resta da capire e seguire l'evoluzione di Cambiaso. Che fa l'esterno, la mezzala e di fatto regista occulto. Per la Rosea, Andrea "avrebbe svisione e piedi da play centrale".