Bernardeschi alla Juve: è possibile?

Nonostante Giuntoli abbia detto che il mercato della Juve è chiuso, il club bianconero non si farà scappare eventuali opportunità a basso costo. Da monitorare la situazione di Federico Bernardeschi, che resta un possibile rinforzo per Allegri. Il tecnico, come riferisce la Gazzetta dello Sport, non avrebbe detto 'no' al suo arrivo. In ogni caso, è un'operazione che potrebbe concretizzarsi negli ultimi giorni di mercato. C'è ancora tempo quindi per capire se davvero il giocatore del Toronto tornerà a Torino.Da un punto di vista economico, l'arrivo di Bernardeschi non sarebbe un problema visto che accetterebbe un ingaggio relativamente basso. Da capire però se la Juve vorrà davvero ingaggiare nuovamente il giocatore dopo gli anni passati in bianconero.