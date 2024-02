Il tecnico della Juventus Massimiliano, complici le recenti prestazioni, starebbe valutando di cambiare il ruolo in campo al centrocampista americano Weston. Stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport infatti, nelle idee di Allegri ci sarebbe quella di impiegare Wes come terzino destro, con Andrea Cambiaso sulla corsia di sinistra. Infatti, le prestazioni di Timothy Weah, approdato a Torino la scorsa estate, non starebbero convincendo la dirigenza della Juventus che ora pensa di correre ai ripari. Per questo McKennie potrebbe essere impiegato in un ruolo inedito.