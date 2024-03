Juventus, traballa la panchina di Allegri: la situazione

Allegri, parole non da Juve

Alla fine è tutta una questione di bulloni. Pioli ne mette uno per rendere più stabile la sua panchina. Mentre uno si sfila pericolosamente da quella diche ora traballa. Così si può sintetizzare la giornata di Milan e Juve e dei loro tecnici dal futuro incerto, scrive la Gazzetta dello Sport.Il Milan ha recuperato 8 punti nelle ultime 7 partite alla Juventu s, approfittando della crisi di risultati dei bianconeri che ne hanno raccolti solo 6 contro i 14 dei rossoneri. La prestazione con l'Atalanta non è stata negativa ma certifica il momento nero di Allegri.Ne post partita, l'allenatore ha fatto discutere con alcune dichiarazioni sulla classifica. "Sbaglia in una giornata come quella di ieri a sottolineare di aver guadagnato un punto sulla quinta e aver lasciato l’Atalanta a -11si legge sul quotidiano. Oltre ovviamente alla qualificazione in Champions, si chiede ad Allegri di alzare almeno la Coppa Italia. In semifinale incontrerà la Lazio: dovesse fallire anche questo appuntamento e non cifosse un controsorpasso sul Milan la conferma del tecnico diventerebbe ancora più difficile.