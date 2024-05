Tanti messaggi di ringraziamento per Massimiliano Allegri da parte della squadra dopo l'addio alla Juventus. Non tutti però hanno salutato il tecnico a livello pubblico. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, hanno fatto rumore, però, anche quei pochi calciatori che, via Instagram o Twitter, non hanno postato, almeno sino ad ora alcuna parola per Max. Per esempio il portiere Wojciech Szczesny, Weston McKennie o Federico Chiesa. Solamente una dimenticanza o una volontà precisa? Si è spesso parlato in questi mesi ad esempio del rapporto tra Allegri e Chiesa e in particolare di come il tecnico impiegasse l'attaccante italiano in campo.