Allegri-Inzaghi, lo scontro dialettico

Sfida scudetto Inter-Juve

OR torna LIVE nel post partita di Juventus-Empoli, alle ore 20. Con Marcello Chirico, Antonio Romano e Cristiano Corbo dall'Allianz Stadium.

Juve-Inter c'è già stato, il ritorno a San Siro invece è in programma il 4 febbraio, tra 8 giorni. In realtà però, ogni settimana ormai è come se le due squadre giocassero sempre l'una contro l'altra, anche se a distanza. Botta e risposta sul campo ma anche fuori, con le parole; in questo caso, sono più le "botte", di, che le risposte, di Inzaghi (semmai è Marotta ad accendere lo scontro dialettico con i bianconeri).Dopo la battuta su "guardia e ladri", in conferenza stampa Allegri ha risposto a chi paragonava le due squadre a Sinner e Djokovic. "Se guardiamo l'età, noi siamo Sinner e l'Inter è Djokovic".non risponde mai e comunque fa sempre sfoggio di eleganza. Lasciando perdere la dialettica e tornando al campo, si può solo applaudire il lavoro di entrambi, scrive laLa sfida scudetto riparte oggi, con lache scenderà in campo alle 18 e avrà la chance di portarsi sul più quattro momentaneo. Numeri che possono preoccupare l, impegnata domenica contro la Fiorentina al Franchi. I nerazzurri sono tornati da Ryad con la Supercoppa ma anche con una novità sostanziale. Si era abituata a guardare dall'alto l'intera compagnia, adesso alza il naso all'insù e vede la Juve in vetta. Dopo la sbornia della terza supercoppa consecutiva, Inzaghi torna alle fatiche quotidiane, all'ossessione seconda stella, al campionato come principale obiettivo stagionale.