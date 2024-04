Allegri può dimettersi? Cos'è emerso oggi



Cosa può accadere se la Juventus non va in Champions League?

Allegri potrebbe? Calma: è solo uno scenario. A raccontarlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che spiega come non sia ancora tempo di fare bilanci definitivi.Allegri è fermamente convinto che la Juventus raggiungerà la Champions League, anche se probabilmente con più difficoltà rispetto a quanto previsto inizialmente, mentre alcuni giocatori sembrano essere più preoccupati.Il tecnico è consapevole che il suo futuro dipende strettamente dai risultati:, nonostante abbia ancora un anno di contratto.Inoltre, se la Juventus dovesse mancare la qualificazione alla Champions League,, anche se al momento non ci sono segnali concreti in tal senso.