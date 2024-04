Secondo La Gazzetta dello Sport, per andare avanti insieme tra Massimilianoe Cristiano, l’uomo scelto da John Elkann per plasmare la nuova, servirà anche unità d’intenti sul mercato. L’idea del club è quella di tornare alla difesa a quattro e ai tre attaccanti davanti, e si sta muovendo in questa direzione, mentre Allegri finora è sempre stato convinto che questa squadra non possa supportare il tridente (se non per spezzoni di partita) e che per caratteristiche dei giocatori è più solida con i tre dietro. Inoltre il tecnico, al di là delle dichiarazioni ufficiali, è convinto di aver fatto il massimo quest’anno con il materiale che ha: una rosa decisamente inferiore a quella dell’Inter con cui era impensabile poter competere per lo scudetto.