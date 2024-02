Juve, gli scenari per il futuro di Allegri

La sensazione è che possa ancora succedere di tutto. Perché, per quanto se ne parli di continuo, al momento non ci sono certezze su ciò che accadrà a fine stagione tra lae Massimiliano, sempre più inviso ai tifosi ma non - evidentemente - a dirigenza e proprietà, non così certe di poter trovare con facilità un tecnico "più di sostanza" di lui . Come spiega La Gazzetta dello Sport, se ne saprà di più tra marzo e aprile: in primavera, infatti, dovrebbero essere più chiari sia i progetti che il budget per realizzarli, con la società che ovviamente si augura di svegliarsi più ricca grazie agli 80-100 milioni di euro legati alla qualificazione in Champions e ai 50 milioni dell'accesso al Mondiale per Club.

Di fronte a questo scenario la Juventus sarà quindi nelle condizioni di presentare all'allenatore la lista dei rinforzi che potrebbe garantirgli per la prossima stagione. "Probabile, ma non sicuro, che Allegri accetti di proseguire, visto il contratto fino al 2025, senza determinate garanzie tecniche" scrive la rosea. "Ma allo stesso tempo è possibile, però non scontato, che in caso di fumata bianca si arrivi a un rinnovo. "Non firmo in bianco il prolungamento, ho un contratto", ha detto sabato il livornese. Ecco perché, tra le varie ipotesi, non si può escludere a priori nemmeno la terza via: ossia che Max accetti di guidare la Juve pure nel 2024-25, ma con l'accordo in scadenza".