Le condizioni di Alex Sandro verso Roma-Juventus



De Sciglio pronto a recuperare

La si avvicina alla cruciale sfida per la Champions contro la Roma con un grosso punto interrogativo su. Il brasiliano è affaticato e a rischio per il grande match di domenica all'Olimpico.Massimiliano Allegri prenderà una decisione all'ultimo momento se preservare l'ex giocatore del Porto per quella che potrebbe diventare la serata decisiva per il ritorno in Champions.Infatti, in caso di vittoria contro i giallorossi, il ritorno della Vecchia Signora nell'Europa che conta sarebbe ufficiale. Nel caso di un suo forfait,dovrebbe rimandare l'appuntamento con la storia della Juve. Al difensore verdeoro manca infatti solo una presenza (attualmente è a 326) per raggiungere(327) in cima alla classifica di tutti i tempi degli stranieri più presenti nel club Mentre per un Alex Sandro in forte dubbio, c'è invece un altro difensore, Mattia De Sciglio, che dovrebbe tornare tra i convocati per la sfida contro la Roma. Finora ha disputato solo una partita dopo il suo intervento al crociato dell'anno scorso, e potrebbe essere una risorsa importante in questa partita cruciale.