La decisione è già stata presa, dopo il rinnovo automatico di contratto di un anno fa lanon prolungherà ulteriormente il contratto con. Quindi, questo porta ad una conseguenza: la Vecchia Signora si deve muovere sul mercato alla ricerca di sostituti del difensore brasiliano che ormai da lungo tempo milita alla Juventus. I nomi accostati alla difesa della Juventus sono molteplici. Tuttavia c'è anche una novità che riguarda Daniele Rugani, per lui come riferisce oggi La Gazzetta dello Sport i contatti tra e parti per il rinnovo proseguono a gonfie vele. Quindi, chi sostituirà Alex Sandro? Clicca su "vai alla gallery" per scoprire i nomi.