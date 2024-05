In estate ci saranno tanti cambiamenti nella rosa della Juve. Non solo per quanto riguarda l'eventuale nuovo allenatore ma in generale per molti giocatori. Arriveranno diversi rinforzi mentre qualcuno lascerà Torino. Il mercato però sarà condizionato anche appunto da chi sarà il tecnico. Se Massimiliano Allegri restasse, potrebbe cambiare il futuro di alcuni giocatori come Charly Alcaraz. Allegri lo vede poco, un cambio in panchina potrebbe innescare valutazioni e progetti differenti sul suo futuro come riporta Gazzetta.it. Il centrocampista argentino è arrivato in prestito dal Southampton a gennaio con il diritto di riscatto a 50 milioni di euro, cifra che comunque la Juventus non pagherà.