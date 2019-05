Le voci su Guardiola, le indiscrezioni su Sarri. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, risulterebbe ancora difficile per la Juventus liberare il tecnico spagnolo dal Manchester City a causa dei molti milioni necessari e così, in attesa di sviluppi, Andrea Agnelli in persona avrebbe chiamato Maurizio Sarri domenica sera, in una telefonata necessaria per sondare il terreno e la fattibilità dell'affare. La sensazione - spiega la rosea - è che dopo la finale di Europa League, ancora da giocare con il suo Chelsea, Sarri potrà liberarsi dall'Inghilterra e ascoltare le proposte bianconere.