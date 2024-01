Stando a La Gazzetta dello Sport, con la chiusura delle indagini sull'che porta con sè l'accusa di falso in bilancio per Aurelio, non è da escludere l'ipotesi che ilpossa essere sanzionato con unain classifica, come la Juve lo scorso anno."Quello che preoccupa di più il Napoli e i suoi tifosi sono i possibili risvolti sportivi", scrive la rosea. "Il Procuratore federale Giuseppeha già deciso di chiedere formalmente gli atti di indagine. Potrebbe infatti ripetersi quanto accaduto alla, con processo riaperto grazie alle carte di Prisma e nuovo giudizio (concluso poi con 10 punti di penalizzazione)". E ancora: "Dal momento in cui riceverà le carte, Chinè avrà 30 giorni per verificare la presenza di novità rilevanti e chiedere la revocazione che obbligherebbe il Napoli e i suoi dirigenti a presentarsi davanti alla Corte d’Appello Figc per un nuovo giudizio. E qui si rischierebbero nuove sanzioni, compresa la penalizzazione di punti".