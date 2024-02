Nell'ambito di questo sviluppo, ilemerge come uno dei principali contendenti per Matiasdopo l'affareIn caso di promozione, potrebbe anche essere coinvolto in una nuova trattativa con la Juventus per entrambi i promettenti talenti albicelesti. Allo stesso tempo, presso la Continassa, Alcaraz è oggetto di grande stima e viene considerato non solo come un rinforzo immediato, ma anche come un investimento per il futuro del club.al momento è in prestito ale non pensa a un passaggio ai Saints nella prossima sessione di mercato. Il club inglese è pronto però a valutare la situazione dell'ex talento della Next Gen.