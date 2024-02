Si sta per concludere, tra poche ore, la sessione di calciomercato invernale in Italia. Con la Juventus che già si guarda attorno per quella estiva. Chi ha il contratto in scadenza al termine della stagione in corso è Adrien. Il centrocampista francese classe 1995 si è ritagliato sempre più spazio fino a diventare una delle colonne portanti agli ordini di Massimiliano. Nella giornata di oggi è atteso il suo rientro ad allenarsi con i compagni al JTC della Continassa e scalpita per una maglia da titolare verso la sfida di domenica sera a San Siro controMa cosa succederà al termine della stagione? I tifosi della Juventus lo adorano e non vorrebbero mai privarsene. Adrien a Torino si trova bene, si dovranno come sempre fare i conti con la mamma agente Veronique. Come riferisce La Gazzetta dello Sport la volontà della Vecchia Signora è quella di tenere Rabiot che è ormai un perno del centrocampo allegriano, tutto però dipenderà dalle richieste del giocatore.