"Ha sconfitto il male e ingabbiato Haaland: nulla gli fa più paura", così la Gazzetta dello Sport titola nell'edizione odierna parlando di Francesco Acerbi, al centro delle polemiche per la vicenda che riguarda Juan Jesus e gli insulti razzisti che il difensore dell'Inter avrebbe rivolto al giocatore del Napoli. Il quotidiano racconta il percoso di Acerbi così: "Il punto di svolta è stata la malattia, il tumore che gli è costato l’asportazione di un testicolo e che lo ha costretto a fare i cont i con vari cicli di chemio e con i cattivi pensieridiunarecidiva.Èsuccessotrail2013eil2014.Acerbi affrontò il male con l’incoscienza del difensore che si cala in una mischia selvaggia: «Non ho mai avuto paura - disse in un’intervista alla Gazzetta - . Sul campo, il vertice della carriera l’ha raggiunto il 10 giugno 2023, in Manchester City-Inter finale di Champions. Il City ha vinto, ma Acerbi ha annullato l’avversario più temuto ,Erling Haaland, il bisonte norvegese.