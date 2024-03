Dopo l'audizione di ieri,è tornato alla Pinetina in auto e si è dedicato interamente all'allenamento. Da giorni è profondamente scosso, soprattutto dopo essere stato allontanato dal raduno della Nazionale e aver pronunciato parole infelici alla stazione di Milano, amplificando i problemi. Juan Jesus ha risposto con fermezza, ampliando il caos. Da quel momento, il silenzio è stato l'unico corso d'azione, in accordo con il club e il procuratore Federico Pastorello. I social sono stati abbandonati, sebbene non ne facesse un uso eccessivo.La tranquillità è presente solo in famiglia, con la moglie-avvocato Claudia e le figlie Vittoria e Nala, un rifugio sicuro dopo anni turbolenti. Acerbi sperava di essere titolare nella difesa di Spalletti a Euro 2024, ma ora comprende che la strada verso la Nazionale è più difficile. L'esito della sentenza sarà determinante, ma sia ad Appiano che altrove è evidente: nulla sarà più come prima.