Domenica contro il Cagliari, all'ora di pranzo, Matias Soulé ha calciato una punizione degna di Maradona o di Zico. E non è blasfemo l'accostamento al gol di Diego in un Napoli-Juve del 1985. Quella, ricorda Gazzetta dello Sport, era una punizione di seconda e venne calciata in area, con margini ancora più ristretti. Soulé ha tirato di prima da fuori e come Diego, l'ha messa proprio lì. Abbiamo rivisto Maradona, almeno per un po' ma era Soulé, argentino come lui.