A Futbol Grant Wahl, il CEO del Milan Gazidis ha parlato della crescita dei rossoneri: "Quando siamo arrivati il club era davvero in una brutta situazione finanziaria. I ricavi sono rimasti uguali per lungo tempo, mentre gli altri crescevano: non è una situazione che risolvi in un giorno, serve tempo. Abbiamo dovuto ridurre i costi cercando di migliorare le performance, non è facile. Non avremmo potuto fare le cose di Inter e Juve, erano più avanti di noi con i progetti. Abbiamo portato tante nuove idee, affidandoci a un reparto scouting molto buono. Volevamo un qualcuno che guidasse tutto questo e così Maldini è tornato nel club dopo 10 anni per la prima volta. Ci siamo concentrati sui giocatori giovani, abbiamo comprato e continueremo a comprare grandi talenti da tutto il mondo, giocatori vogliosi di migliorare, orgogliosi di vestire questa maglia e la voglia di sviluppare la propria carriera con noi".