Josè Gaya è uno degli ultimi nomi presenti sulla lista di Fabio Paratici alla voce 'terzino sinistro'. I bianconeri stanno cercando un'alternativa (o un sostituto) ad Alex Sandro e il classe '95 del Valencia è una delle idee. Contratto in scadenza nel 2023, piace anche all'Atletico Madrid ma la destinazione più gradita dal giocatore sarebbe il Barcellona, che ci sta pensando come sostituto di Jordi Alba. Lo racconta As, secondo il quale il Valencia vorrebbe invece blindarlo facendogli firmare il rinnovo prima dell'Europeo.