L'ex arbitro, Claudio Gavillucci, ha parlato a Radio Punto Nuovo. Ecco un estratto delle sue parole.



TESSERA TOLTA - "Venerdì mi hanno tolto la tessera dell’AIA dalla commissione disciplina d’appello. La sentenza di primo grado è stata confermata e la tessera mi è stata revocata per sempre. C’è l’ultimo grado di giudizio, quindi andrò avanti. Il provvedimento è una punizione per aver esercitato il mio diritto a ricorrere al TAR per chiedere un risarcimento per ciò che ritengo sia stato un torto subito. Mi hanno detto che non avrei potuto farlo, come invece fanno tantissimi sportivi e società. Non l’ho fatto per tornare in campo, ma perché volevo avere un giudizio dal tribunale civile e non quello sportivo, per capire se fossi stato mandato a casa seguendo il regolamento. Anche il mio avvocato Gianluca Ciotti, associato AIA, è stato sospeso. Ho affrontato temi quali la trasparenza, l’unificazione della C.A.N. A e C.A.N. B, la possibilità di far parlare gli arbitri dopo le gare".