Dusan Vlahovic è molto richiesto sul mercato dopo l’ultima straordinaria stagione conclusa con ben 21 reti. Rino Gattuso ha chiesto alla proprietà di resistere alle tentazioni per l’attaccante serbo. ​La Fiorentina non ha allora nessuna intenzione di far partire l'attaccante serbo che l'ha trascinata alla salvezza a suon di gol: per il presidente Commisso l'attaccante è incedibile come lo era stato Chiesa due anni fa prima di trasferirsi alla Juve nell'estate successiva. Il club viola vuole proporre un rinnovo a Vlahovic con adeguamento del contratto arrivando a 3 milioni netti più bonus.