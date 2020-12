Rino Gattuso a gamba tesa. L'allenatore del Napoli non ha digerito il rosso diretto di Lorenzo Insigne nel match di San Siro contro l'Inter e a Sky Sport ha detto: "Ho detto a Massa che due minuti prima dell'espulsione aveva fatto i complimenti al capitano del Napoli e poi lo butta fuori perché lo manda a cagare. Queste cose succedono solo in Italia, in Inghilterra se dici 'Fuck off' gli arbitri non ti fanno niente. Noi abbiamo creato molto di più. Il capitano del Napoli non può essere buttato fuori perché manda a cagare l'arbitro dopo un rigore dubbio. Vuol dire che uno è permaloso e che questo lavoro non lo capisce. Stiamo giocando tanto, una parola può scappare. Solo in Italia si buttano fuori i giocatori per queste cose qui. Allora io quando giocavo cosa dovevo fare? Una partita sì e una no? Un 'vaffa' dopo un rigore ci può stare, uno deve avere l'intelligenza e il tatto di capire che ci stiamo giocando tanto, non può far rimanere una squadra in dieci uomini. Gli ha detto 'Vai a cagare'. L'ha buttato fuori e noi ci lecchiamo le divise. Non è una roba che m'invento io, io ci ho giocato in Scozia e se lì dici 'Fuck off' non succede nulla. Non facciamo finta di nulla, lo sapete anche voi".



E negli studi di Sky si è parlato anche di "sensibilità", lo stesso termine che uso Buffon dopo la gara persa contro il Real Madrid per un rigore e un'espulsione all'ultimo minuto.



In aggiornamento