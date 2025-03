Getty Images

Gattuso: 'Tudor? Ha un vantaggio rispetto agli altri'

A SeeBiz, Gennaro Gattuso, oggi all'Hajduk Spalato, ha parlato così di Tudor e del passaggio alla Juventus.



LE PAROLE - "Allenare è complicato all'estero quanto in Italia, è un lavoro di grande responsabilità e quando ho parlato con Igor a Spalato gli ho fatto i complimenti per la sua nuova avventura. Avendo già vissuto la Juve sia da giocatore che da vice allenatore, per lui sarà più semplice ambientarsi, conosce la mentalità del club, conosce molti giocatori e anche tante delle persone che alla Juventus lavorano dietro le quinte. Potrà saltare la fase di ambientamento, e questo è di sicuro un grande vantaggio".