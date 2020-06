Rino Gattuso, dopo la vittoria del suo Napoli contro il Verona, ha commentato ai microfoni di DAZN anche la prestazione di Milik: “Io non parlo di soldi perché non sono miei. Io faccio una valutazione con Giuntoli e De Laurentiis. Arek ha un contratto in scadenza, lui sa che per me ci sono pochi giocatori da andare a prendere più forti di lui. Sa il rispetto che ho, calcisticamente e umanamente, per lui".