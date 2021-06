Gennaro Gattuso non ha preso bene la conduzione delle trattative con il Tottenham, ed è facile da immaginare, visto come sono andate le cose. L'allenatore, dopo l'addio alla Fiorentina dopo nemmeno un mese di lavoro in viola, sembrava essere vicino all'approdo negli Spurs. Nella conferenza stampa dell'Italia di ieri, Lorenzo Insigne ha rivelato di aver sentito il suo ex allenatore che gli avrebbe detto che la situazione con il Tottenham "è stata un casino!". Non è chiaro se, in quel momento, a dirigere le trattative, ci fosse già l'ex Juventus Fabio Paratici.