Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, non ha usato mezzi termini per spiegare l'esclusione di Allan per la sfida di domani contro il Cagliari. Ecco le sue parole: "Nessuna polemica, non si è allenato come voglio io e sta a casa. Domani è un altro giorno, senza rancore: quando torneremo se si allenerà come dico io verrà convocato, altrimenti no". Sul centrocampista brasiliano, quindi, non si spengono le voci di mercato, con quest'ultimo episodio che potrebbe allontanarlo ulteriormente da Napoli. Sul suo futuro, oltre a Psg e Inter, si è parlato anche di Juventus.