Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, parla a Sky Sport dopo la vittoria sulla Real Sociedad: "Se siamo da scudetto? Forse sì, forse no. Alleno una squadra molto, molto forte. I ragazzi mi danno tanta sicurezza. Però mi piacerebbe poterla giocare in maniera diversa con la qualità che abbiamo, so che sto chiedendo troppo. La squadra mi è piaciuta, però per diventare forti un po' la mentalità deve rimanere anche se ne cambio 5. Abbiamo fatto bene tatticamente ma dovevamo sviluppare in maniera migliore. Alleno comunque una squadra forte, poi non so se ce la possiamo giocare per lo scudetto. L'obiettivo è arrivare in Champions League. Poi ogni mattina bisogna fare il segno della croce per perderne il meno possibile visto quello che stiamo vivendo".