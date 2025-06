Gattuso sarà il nuovo allenatore dell'Italia: anche Bonucci e Barzagli con gli azzurri

Gattuso sarà il nuovo allenatore dell'Italia

Lo staff di Gattuso in Nazionale

Poco più di una settimana dopo il tracollo dell', che è stato il preludio alla separazione tra gli azzurri e Luciano Spalletti, adesso ci sono finalmente delle certezze su chi guiderà la Nazionale nelle prossime partite. La scelta da giorni è ricaduta su che ha superato la concorrenza di altri ex Campioni del Mondo come Cannavaro e De Rossi.giovedì c'è stato l'incontro con il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che ha dato nella giornata di ieri il via libera. Il colloquio infatti è andato molto bene e come riferisce Sky Sport, settimana prossima verrà definito l'accordo tra le parti con anche la firma sul contratto., con la speranza ovviamente che l'Italia partecipi alla competizione. Gattuso quindi è sicuro di guidare gli azzurri per le prossime sei gare di qualificazione; poi dipenderà dai risultati e quindi dal raggiungimento o meno dell'obiettivo.L'ex centrocampista del Milan è stato "spinto" molto da Gianluigidirettore sportivo dell'Italia e sempre più centrale.Ci sarà anche la possibilità infatti per alcuni ex azzurri a dare una mano al Club Italia per avere una struttura diversa e in questo senso sono spuntati i nomi di Zambrotta e Perrotta, oltre alla figura di Prandelli, che avrà un ruolo da coordinatore.Ci sarà sicuramente un po' di Juve, o meglio, di ex Juve nello staff di Gattuso. Secondo il Corriere della Sera infattie avranno quindi un ruolo di "campo", dando una mano al futuro ct. Per Repubblica invece, solamente uno tra i due ex difensori bianconeri farà parte del nuovo staff azzurro. Restano quindi da definire alcuni aspetti ma la scelta ormai è fatta.