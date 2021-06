di Nicolò Vallone

Stamattina è arrivato il clamoroso annuncio che Gennaro Gattuso, dopo appena tre settimane, non è più l'allenatore della Fiorentina. Alla base pare ci siano stati contrasti tra Ringhio e il presidente viola Rocco Commisso, in relazione anche e soprattutto all'eccessiva influenza sul mercato del club che avrebbe rivestito il super procuratore Jorge Mendes, che cura anche gli interessi dello stesso Gattuso...



Appena poche ore sono passate dal divorzio con la Fiorentina, ed ecco che nel pomeriggio si diffonde una voce: Paulo Fonseca, per motivi fiscali, si allontana improvvisamente dal Tottenham, con cui era in trattativa, e proprio Gattuso sarebbe un candidato forte per sedersi sulla panchina degli Spurs. Insomma, Mendes si è subito messo all'opera e potrebbe trovare al suo assistito una sistemazione anche più "prestigiosa" (stando semplicemente ai risultati sportivi degli ultimi anni) rispetto alla Fiorentina. Questa giornata alquanto surreale ci fa capire una volta di più quanto siano influenti ormai i procuratori nel mondo del calcio, e quanto lo siano in particolare certi superagenti. In Italia conosciamo molto bene la figura di Mino Raiola, ma proprio la Juventus conosce da vicino Jorge Mendes, agente nientemeno che di Cristiano Ronaldo. La Juve ha un potere decisionale "limitato" sul futuro di CR7, come sappiamo: dipende più dall'accoppiata Mendes-CR7 che dalla società bianconera, che deve elaborare differenti strategie in base a quelle che saranno le decisioni definitive del duo portoghese a fine Europeo.



Nel frattempo, a Londra, un fresco ex dirigente juventino come Fabio Paratici lavora per capire chi potrà finalmente essere il nuovo allenatore del Tottenham.