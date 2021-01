Potrebbe cambiare il futuro di una delle squadre che contendono lo scudetto alla Juventus. Secondo i bookmakers infatti è concreto il rischio flop per Rino Gattuso al Napoli. La squadra sta faticando nelle ultime partite e ad oggi sarebbe anche fuori dalla Champions. E' l'obiettivo minimo della società, ma la quota della qualificazione per la prossima stagione è salita a 1.90. Gli azzurri vogliono comunque lottare per il titolo, insieme alla Juve e le altre big.