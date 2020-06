Rino Gattuso, dopo la vittoria del suo Napoli contro il Verona, ha commentato ai microfoni di DAZN: “Penso che la squadra stia facendo molto bene. La prossima settimana potrebbe toccare anche a Younes. Quando si fa parte di una squadra, si deve andare nella stessa direzione e lasciare che sia il campo a parlare. Bisogna pedalare senza alcun rancore. Secondo me è riduttivo dire che il Napoli è stato compatto. Quando abbiamo avuto la palla abbiamo giocato. Poche squadre hanno giocato bene contro il Verona. Noi abbiamo fatto una bella gara in fase di possesso. Si vede che siamo cresciuti. L’Inter è come l’Atalanta, una squadra fisica. Abbiamo sofferto tanto. Ma la squadra non ci sta a prendere gol. Possiamo ancora migliorare sul non forzare le giocate. Mi piace come teniamo il campo. Dobbiamo essere bravi con i terzini. Preparazione? Abbiamo fatto le prime due settimane a livello aerobico con una fase importante. Abbiamo anche lavorato sull’uscita dalla pressione avversaria. Ghoulam? Finora non offriva le giuste garanzie”.