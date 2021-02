Marco Bernardini, direttore responsabile de Ilbianconero.com, ha affidato a Calciomercato.com delle epiche righe sulla sfida di domani tra Napoli e Juventus, con riferimento al "duello fratricida" tra i due allenatori e grandi amici Gattuso e Pirlo. Questo un estratto: "Lo stadio Diego Armando Maradona sarà l’equivalente dell’anfiteatro ateniese del VI secolo Avanti Cristo nel quale andavano in scena le opere teatrali scritte da Sofocle, Eschilo ed Euripide. Domani sera, alle ore 18, a Napoli verrà infatti rappresentata una riedizione contemporanea della classica tragedia greca dove gli attori principali saranno due mentre i giocatori in campo ricopriranno il ruolo del coro. Domani sarà una tragedia. Per tutti e due assolutamente consapevoli del fatto che il proseguimento e l’inseguimento delle loro ambizioni professionali sarà pesantemente condizionato dallo spietato teorema del mors tua, vita mea. Andrea Pirlo, che sembra aver dato una sterzata prepotente e potente alla sua Juventus, non può permettersi il lusso di una pausa di riflessione se vuole che la squadra bianconera possa ancora tentare l’abbordaggio a Inter e Milan per la volata-scudetto. Sul fronte opposto Rino Gattuso si giocherà proprio in questa gara, con un Napoli che appare stordito, l’opportunità di rimanere o meno seduto sulla panchina dalla quale il presidente De Laurentiis pare sempre più intenzionato a rimuoverlo."