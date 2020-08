1









A margine dell'intervista postpartita a Sky Sport dopo la sconfitta patita dal suo Napoli contro il Barcellona in Champions League, Gennaro Gattuso ha commentato... a modo suo la notizia di Andrea Pirlo nuovo allenatore della Juventus. L'ex giocatore e allenatore del Milan, compagno di mille battaglie di Pirlo sia in rossonero che in Nazionale, ha detto testualmente "Son cazzi suoi adesso". Sicuramente trovarsi su una panchina come quella della Juve senza esperienza pregressa da tecnico è un bel carico di responsabilità. Avrà voluto dirgli proprio questo Gattuso?